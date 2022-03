O presidente do Barcelona Joan Laporta, confirmou a existência de uma proposta por João Félix, mas que o Atlético de Madrid rejeitou, no último verão.

«Gosto muito dele e o seu agente sabe-o. É um grande jogador. Houve uma possibilidade de trocá-lo com Griezmann, mas não se concretizou. Tentámos, mas o Atlético de Madrid não o quer libertar e faz bem», disse em entrevista à RAC1.

Na altura, a imprensa espanhola noticiou o possível negócio e a ida de Félix para Camp Nou. A resposta do Atlético Madrid chegou pela voz do presidente Enrique Cerezo e, na altura, foi esclarecedora.

O dirigente catalão falou de vários nomes e um deles foi mesmo o de Raphinha, ex-jogador do Sporting. «Temos duas contratações feitas. Pode ser que seja um central e um médio, sim. Por outro lado, Raphinha é um grande jogador. Temos boas informações sobre ele. O Deco [representante do brasileiro e ex-jogador do Barça] faz o seu trabalho e informa-nos de detalhes para que não cometamos erros.»