Em declarações à DAZN espanhola após o empate forasteiro frente ao Getafe de Domingos Duarte (0-0), Rafa Yuste, vice-presidente da área desportiva do Barcelona, comentou o interesse demonstrado por João Félix em representar a formação catalã.

«É um orgulho um jogador como João Félix dizer que quer jogar no Barça. Revela a solidez do clube», começou por dizer o dirigente, a propósito das declarações do internacional português ao jornalista Fabrizio Romano.

No entanto, Rafa Yuste reduziu as expetativas, explicando que a direção está satisfeita com o plantel atual.

«Estamos satisfeitos com a equipa atual. Temos margem até 31 de agosto para agir», salientou Rafa Yuest.

Recorde-se que o avançado português não faz parte do leque de opções de Diego Simeone no Atlético de Madrid.