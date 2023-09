Após a goleada frente ao Luxemburgo por 9-0, João Félix, agora no Barcelona por empréstimo do Atlético de Madrid, prestou declarações ao diário Sport da Catalunha e apontou à conquista da Liga dos Campeões pelo clube catalão.

«Claro que a Liga dos Campeões é um objetivo real. Todos os títulos em disputa são alvos, mas estamos a progredir passo a passo, com tranquilidade», disse.

O avançado luso disse ainda sentir-se bem e com confiança para ajudar a equipa: «Sinto-me bem, confiante. Fisicamente, também, apesar de não ter tido muitos minutos ultimamente. Estou pronto para chegar a Barcelona e começar bem. Quero trabalhar para ajudar a equipa.»

«Sinto-me confortável a começar na ala esquerda. Já jogo lá há algum tempo e acho que é onde o Xavi gosta mais de me colocar», explicou.

O jogador formado no Benfica revelou também a forma como foi recebido no plantel dos culés: «O grupo acolheu-me muito bem. A equipa é jovem, por isso sinto-me muito confortável. É um grupo muito bom que quer ganhar»

João Félix salientou ainda que estás com vontade de jogar no Estádio Olímpico de Barcelona, onde o clube catalão está atuar temporariamente devido às obras no Camp Nou.

«Tenho muitas ‘ganas’ de jogar em Montjuïc (bairro onde se situa o Estádio Olímpico) perante os nossos adeptos. É uma pena que não seja no Camp Nou», disse.

O internacional português mostrou-se ainda surpreendido pelo carinho que os adeptos do Barça já lhe demonstraram: «Sempre disse que queria jogar lá e talvez por isso gostem tanto de mim.»