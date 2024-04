A comitiva do Barcelona que se encontra em Paris, para disputar esta quarta-feira a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, foi acordada de madrugada, quando já passava das quatro da manhã, pelo lançamento de petardos e foguetes.

O espetáculo pirotécnico, lançado por alguns adeptos do PSG, pretendia interromper o sono de João Félix, Cancelo e companhia, e assim interferir no bom descanso dos jogadores do Barcelona, antes do jogo importante para as duas equipas na Champions.