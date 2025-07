Reviravolta surpreendente no dossier João Félix: o internacional português está agora a caminho do Al Nassr, que tem praticamente fechada a contratação do jogador.

O Al Nassr apresentou uma proposta ligeiramente superior a 50 milhões de euros ao Chelsea, o que permite ao clube londrino recuperar o investimento feito há cerca de um ano.

Para além disso, também convenceu o próprio João Félix, que nas últimas horas conversou com Jorge Jesus e com Cristiano Ronaldo, treinador e capitão do clube saudita, respetivamente.

Recorde-se que, como o Maisfutebol escreveu na sexta-feira, o Fundo Soberano da Arábia Saudita voltou a contactar João Félix, que na altura respondeu que preferia o Benfica.

No entanto, perante as dificuldades da SAD encarnada de chegar a um acordo com o Chelsea, o internacional português repensou as opções e está agora a caminho da Arábia Saudita.

Ora por isso, e após longas semanas de negociações com o Benfica - que só pretendia pagar no imediato metade dos 50 milhões de euros investidos pelo Chelsea há um ano -, o Al Nassr impôs a força financeira que tem para deixar o negócio praticamente fechado.

O Benfica, entretanto, até já se retirou da corrida por João Félix.