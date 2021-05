João Félix deu nas vistas com uma publicação nas redes sociais: uma fotografia do Estádio da Luz com dois corações, partilhada esta segunda-feira, no primeiro dia da operação de preparação para o Euro 2020.

Ora por isso a pergunta dos jornalistas esta manhã, em conferência de imprensa, foi por que razão o fez.

«Cheguei a Lisboa ontem, passei pelo Estádio da Luz, foi a minha primeira casa e claro que tenho algumas saudades, um carinho especial e daí ter partilhado aquela foto nas redes sociais», explicou.