João Félix já está na Áustria para se juntar ao plantel do Al Nassr, com quem fechou um contrato válido por duas temporadas (até junho de 2027), segundo apurou o Maisfutebol.

O nosso jornal sabe ainda que a viagem este domingo, de Londres até Salzburgo, foi feita no avião particular de Cristiano Ronaldo.

Ronaldo e Jorge Jesus, de resto, foram determinantes para o extremo português aceitar o desafio de jogar na Arábia Saudita: os dois conversaram bastante com João Félix nas últimas horas, num momento em que o Benfica ainda sonhava com a contratação do jogador formado no Seixal.

CR7, por exemplo, fez questão de valorizar a possibilidade de, juntos, ganharem dinâmicas trabalhadas com Jesus, que depois podiam, também juntos, transportar para a Seleção Nacional, orientada Roberto Martínez.

Para além disso, e jogando regularmente ao lado de Cristiano Ronaldo, João Félix podia abrir a porta do onze da Seleção, o que foi um motivo valorizado pelo ex-Chelsea.

Al Nassr paga até 50 milhões (bónus incluídos), Félix recebe 30 milhões por época

O Al Nassr vai pagar ao Chelsea um valor que pode chegar 50 milhões de euros, já com bónus por objetivos somados.

Já João Félix vai receber cerca de 30 milhões de euros limpos por temporada. Ou seja, quase cinco vezes mais do que ganhava em Inglaterra.

O contrato estratosférico foi, aliás, uma das razões para João Félix optar por Al Nassr, juntamente com o facto de o Benfica nunca ter conseguido apresentar as garantias que o Chelsea queria: a SAD encarnada chegou aos 25 milhões de euros por metade do passe, mas não conseguiu mais do que isso.

Já o Al Nassr, compra o passe todo e permite ao Chelsea recuperar o investimento feito.

O Benfica, recorde-se, fez tudo para ter o jogador, mas acabou por esbarrar na intransigência do Chelsea. Perante o surgimento pujante do Al Nassr, João Félix acabou por optar pelo clube saudita, e pelo contrato milionário que recebeu, apesar de inicialmente ter deixado bem claro que só queria o Benfica.