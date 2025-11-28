João Félix, jogador do Al Nassr, falou esta sexta-feira à Sport TV, e comentou a transferência para o Al Nassr no último verão quando muito se falava de um possível regresso ao Benfica. A evolução na carreira e o bom período que vive na Arábia Saudita e ainda algumas críticas à «mentalidade» do futebol português foram ainda outros temas que o internacional português abordou.

Regresso ao Benfica

«Foi a vontade do clube em me ter, a verdade é que eu tive para voltar para o Benfica nos últimos três verões, sempre foi a minha vontade, sempre disse isso aos meus agentes, mas nunca houve uma vontade séria por parte do clube. Não sei de quem, mas a minha vontade sempre foi de voltar, nunca surgiu a oportunidade, não por questões de valores de transferências, ou de salários, nada a ver com isso. Sempre foram questões de vontade do outro lado. Portanto não se realizou, e o Al Nassr chegou-se à frente com mais vontade e desejo, e quando assim é não podemos recusar».

O que mudou na carreira?

«Nada, continuo a ser eu, a ser o mesmo jogador as mesmas qualidades, a mesma vontade, como digo, sempre trabalho para sre o melhor possivel para ajudar a equipa e o clube, no futebol às vezes as coisas saem, outras vezes não saem, culpas do jogador, circunstâncias e de tudo mais, acho que neste momento as circusntancias estão todas a favor e é essa uma das razões para as coisas estarem a correr tão bem».

Voltar ao Benfica ainda é um objetivo?

«Eu vivo muito no momento, no presente. Não faço planos para o próximo ano, para daqui a dois anos, claro que tenho alguns objetivos. Mas vivo muito ano a ano, estou feliz no Al Nassr, focado aqui no Al Nassr, e é isso que posso dizer.»

Como vê o futebol português

«A realidade é que eu não vejo muito o futebol português, acompanho mais o Tondela porque o meu irmão está lá a jogar, e acompanho todos os jogos. Mas o que me aparece e o que ouço é que todos os dias há confusões e polémicas, é de segunda a domingo canais televisivos a falar de futebol, deste treinador, deste jogador, deste clube. Acho que isso não ajuda, não vai fazer com que o futebol português evolua porque a realidade é que o jogador português tem muita qualidade, tem tudo para ser dos melhores e jogar nas melhores equipas. A mentalidade em Portugal está a atrasar o desenvolvimento desses jogadores, dos treinadores e dos clubes. Enquanto não mudarem isso, Portugal há de estagnar, não vai evoluir, o que é uma pena porque temos grandes jogadores, grandes treinadores, grandes clubes, com boas ideias para poder singrar na Europa e um dia acho que é isso que devíamos mudar um bocadinho a mentalidade.»

[Artigo atualizado às 15h35]