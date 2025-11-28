João Félix: «Regresso ao Benfica? Nunca houve uma vontade séria do clube»
Internacional português garantiu que nas últimas três épocas tentou voltar aos encarnados
João Félix, jogador do Al Nassr, falou esta sexta-feira à Sport TV, e comentou a transferência para o Al Nassr no último verão quando muito se falava de um possível regresso ao Benfica. A evolução na carreira e o bom período que vive na Arábia Saudita e ainda algumas críticas à «mentalidade» do futebol português foram ainda outros temas que o internacional português abordou.
Regresso ao Benfica
«Foi a vontade do clube em me ter, a verdade é que eu tive para voltar para o Benfica nos últimos três verões, sempre foi a minha vontade, sempre disse isso aos meus agentes, mas nunca houve uma vontade séria por parte do clube. Não sei de quem, mas a minha vontade sempre foi de voltar, nunca surgiu a oportunidade, não por questões de valores de transferências, ou de salários, nada a ver com isso. Sempre foram questões de vontade do outro lado. Portanto não se realizou, e o Al Nassr chegou-se à frente com mais vontade e desejo, e quando assim é não podemos recusar».
O que mudou na carreira?
«Nada, continuo a ser eu, a ser o mesmo jogador as mesmas qualidades, a mesma vontade, como digo, sempre trabalho para sre o melhor possivel para ajudar a equipa e o clube, no futebol às vezes as coisas saem, outras vezes não saem, culpas do jogador, circunstâncias e de tudo mais, acho que neste momento as circusntancias estão todas a favor e é essa uma das razões para as coisas estarem a correr tão bem».
Voltar ao Benfica ainda é um objetivo?
«Eu vivo muito no momento, no presente. Não faço planos para o próximo ano, para daqui a dois anos, claro que tenho alguns objetivos. Mas vivo muito ano a ano, estou feliz no Al Nassr, focado aqui no Al Nassr, e é isso que posso dizer.»
Como vê o futebol português
«A realidade é que eu não vejo muito o futebol português, acompanho mais o Tondela porque o meu irmão está lá a jogar, e acompanho todos os jogos. Mas o que me aparece e o que ouço é que todos os dias há confusões e polémicas, é de segunda a domingo canais televisivos a falar de futebol, deste treinador, deste jogador, deste clube. Acho que isso não ajuda, não vai fazer com que o futebol português evolua porque a realidade é que o jogador português tem muita qualidade, tem tudo para ser dos melhores e jogar nas melhores equipas. A mentalidade em Portugal está a atrasar o desenvolvimento desses jogadores, dos treinadores e dos clubes. Enquanto não mudarem isso, Portugal há de estagnar, não vai evoluir, o que é uma pena porque temos grandes jogadores, grandes treinadores, grandes clubes, com boas ideias para poder singrar na Europa e um dia acho que é isso que devíamos mudar um bocadinho a mentalidade.»
[Artigo atualizado às 15h35]