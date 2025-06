João Félix protagonizou um momento curioso ao receber uma camisola do Boca Juniors como presente, durante uma conversa no Ole Soccer Summit, em Miami. O avançado português sorriu, mas não resistiu a brincar com a situação.

«O meu amigo Enzo vai matar-me, ah ah ah», disse.

Enzo Fernández, recorde-se, foi colega de João Félix no Chelsea durante o segundo semestre de 2024, sendo um antigo jogador e fervoroso adepto do River Plate, eterno rival do Boca Juniors.

Já João Félix está permanentemente no radar do Benfica, clube no qual se formou, embora o interesse até agora nunca tenha avançado.

O internacional português tem laços emocionais muito fortes com o emblema encarnado, pelo que, e apesar de ter contrato com o Chelsea, faz questão de reforçar que durante o Mundial de Clubes vai estar a torcer pelo Benfica.