Com um custo superior a 50 milhões de euros, João Félix não tem somado os minutos esperados com a camisola do Chelsea. Esta quarta-feira, Enzo Maresca voltou a falar sobre a pouca utilização do internacional português.

«Tenho pena do João e gostaria de lhe dar mais minutos na Premier League, mas já disse muitas vezes que precisamos de equilíbrio defensivo e não podemos jogar com João, Cole Palmer e Chris Nkunku», começou por dizer na antevisão ao jogo com o Noah, da Arménia, referente à terceira jornada da Liga Conferência.

«Gostaria de colocá-los todos em campo, mas depois precisamos de defender e de um bom equilíbrio entre ataque e defesa. Essa é a única razão para não ter tantos minutos», acrescentou.

Por fim, o técnico italiano garantiu que João Félix tem «trabalhado bem» e vai encontrar o «momento».

«Não tenho dúvidas que se João continuar a trabalhar bem, encontrará o seu momento na Premier League», concluiu.

Esta época, o avançado português já fez um total de nove jogos, marcou três golos e fez uma assistência.