João Félix estava no banco do Chelsea, que neste domingo defronta o campeão Manchester City, no Etihad. No entanto, o internacional português deixou de surgir na ficha de jogo.

De acordo com a imprensa britânica, João Félix estava em dúvida para o jogo, devido a problemas físicos e não terá passado um último teste antes da partifa.

Foi, assim, ausência de última hora no Chelsea, cujo treinador, Frank Lampard, poderá dar mais explicações sobre o português no final da partida.