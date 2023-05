João Félix mudou-se em janeiro para o Chelsea, e foi – sempre que esteve disponível – um titular indiscutível para Graham Potter.

No entanto, desde que Frank Lampard assumiu o comando técnico dos blues, o internacional português perdeu espaço. Esta noite, antes de mais uma derrota, desta feita ante o Arsenal, Lampard falou sobre a situação do avançado emprestado pelo Atlético de Madrid.

«Não há dúvida de que ele é um grande talento. Isso vê-se diariamente nos treinos, nos momentos em que ele pode fazer a diferença no ataque», começou por dizer, à Sky Sports.

«Preciso mesmo de encontrar uma estrutura e uma ideia claras para a maneira como trabalhamos sem bola, e esse é um desafio com o João. Se lhe perguntar, ele também não tem uma resposta definitiva sobre onde quer jogar. Às vezes isso pode ser uma vantagem, mas como ele não é um nove puro, preciso de algo que se pareça a isso, para a maneira como quero jogar. Essas são as coisas que o João precisa de mostrar, seja aqui ou onde quer que seja o futuro dele», continuou.

Lampard continuou e afirmou que Félix precisa de ter «ética de trabalho: «Enquanto treinador, conto com as coisas que os jogadores me dão. O imenso talento é uma coisa que talvez tenhamos tido ou não, mas ele também precisa de ter ética de trabalho. Não estou a dizer que ele não tem isso, até porque trabalhou com o Simeone – um treinador que exige muito jogo coletivo –, mas ao mesmo tempo para encontrar o caminho aqui ele tem de entender a curto prazo o que quero. Aí ele poderá mostrar o seu talento, uma vez que ele faz as outras coisas.»