João Félix mostrou ser um português de gema e um fã nato dos pratos do país natal.

Esta terça-feira, o Chelsea publicou, nas redes sociais, um vídeo do internacional português a ordenar os pratos favoritos. Em primeiro, «de certeza», ficou Portugal!

Numa ordem de saída aleatória, o avançado dos blues foi classificando as diferentes comidas. No fim, acabou por não ficar muito feliz com o resultado.

Ora veja: