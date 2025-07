O Al Nassr joga esta quarta-feira frente ao Toulouse, ainda na Áustria, antes de viajar para o Algarve, num jogo particular que marcará a estreia de João Félix. O internacional português chegou domingo ao estádio do clube saudita, treinou com a equipa segunda e terça-feira e esta tarde é titular, ao lado de Cristiano Ronaldo e Sadio Mané.

João Félix vai vestir no Al Nassr o número 79, o que marca um regresso à camisola que vestia no Benfica, quando viveu os anos mais felizes da sua vida. Depois disso, so voltou a usar o 79 no Milan e agora, no Al Nassr.

Refira-se, por fim, que o Al Nassr-Toulouse realiza-se esta quarta-feira, a partir das 16.30 horas, e terá acompanhamento AO VIVO no Maisfutebol.

ONZE INICIAL DO AL NASSR:

Bento; Sultan, Simakan, Nader e Ayman; Brozovic, Ângelo e Wesley; Sadio Mané, Cristiano Ronaldo e João Félix.

CAMISOLA DE JOÃO FÉLIX