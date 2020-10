Diego Simeone esteve atento à prestação de João Félix com a Seleção Nacional e gostou do que viu, afirmando que quer o mesmo do jogador no Atlético de Madrid.

«João Félix é um jogador importantíssimo para nós e dá-nos coisas importantes quando está na melhor forma», começou por dizer o técnico do clube colchonero em conferência de imprensa.

«Vi os jogos que fez pela Seleção e gostei do trabalho dele. O talento ele tem e a qualquer momento pode aparecer, mas o que vi com Portugal foi que mostrou compromisso, intenção e entusiasmo pelo que a equipa precisava, isso diz muito dele e precisamos disso também connosco», apontou Simeone.

«Se o posso pôr nas quatro posições do ataque, posso. Tendo também dois avançados como Diego Costa e Luis Suárez, tem mais hipóteses de passe, além de ter de defender com a nossa estrutura», explicou o técnico do Atlético de Madrid.