João Félix foi convocado por Diego Simeone para o At. Madrid-Granada (3-1), no arranque da Liga espanhola, mas assistiu ao encontro a partir do banco de suplentes, sem entrar em campo.

O português foi assobiado quando o seu nome foi anunciado nos altifalantes do estádio. No final da partida referente à 1.ª jornada do campeonato espanhol, o treinador do Atleti fez um ponto de situação sobre o avançado.

«A Liga começou e o João está connosco. Ele sabe muito bem o que precisamos, o que queremos e o que vamos exigir dele. O João tem de lutar por um lugar com o Correa, o Morata, o Griezmann e o Memphis. Se estiver melhor que os outros, jogará», garantiu Diego Simeone.