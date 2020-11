Em Espanha, o talento de João Félix não tem passado despercebido a ninguém. O Atlético de Madrid defronta o Barcelona este sábado e o treinador dos catalães, Ronald Koeman, destacou a influência do jovem português na equipa colchonera.

«Ele é um dos jovens com um grande futuro pela frente. Melhorou esta temporada em comparação com a anterior. É uma peça chave no Atlético. Se não o marcares bem, pode complicar-te as coisas. É um grande jogador com um grande futuro», disse o técnico holandês, em conferência de imprensa, citado pela Marca.

A relação entre Leo Messi e Antoine Griezmann também foi um dos assuntos com que Koeman foi confrontado. O antigo empresário do francês deu conta da má relação entre os dois jogadores, mas o treinador do Barcelona desmentiu e compreendeu a reação do argentino, que confessou estar «cansado de ser o culpado» dos problemas no clube.

«Percebo que o Leo esteja chateado. Há que ter muito mais respeito por pessoas como o Leo. Depois de uma viagem tão longa, fazer perguntas é desrespeitoso. Pode ter a intenção de criar polémica. Não vi nada no balneário que indique um problema entre eles. Não sou a favor de procurar problemas. A pessoa que falou já deixou o Griezmann como seu cliente há muitos anos. São parvoíces», atirou.