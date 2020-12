João Félix recebeu neste sábado o prémio de melhor jogador de La Liga no mês de novembro. O avançado português do Atlético de Madrid foi distinguido antes da receção ao Valladolid, duelo que iniciou no banco de suplentes.



O internacional luso mereceu a preferência dos adeptos espanhóis na sequência de um mês a grande nível no ataque da equipa colchonera.



Pelo Atlético de Madrid, na temporada 2020/21, João Félix marcou oito golos em 14 jogos.

