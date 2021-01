Margarida Corceiro respondeu a algumas perguntas dos seus seguidores nas redes sociais e admitiu que gostaria de ver o namorado João Félix com a camisola do Sporting.



Depois responder «verdade» à questão («Querias ver o Félix no Sporting?»), a namorada do internacional português do Atlético de Madrid, adepta do clube leonino, lançou até um palpite: «Acho que qualquer sportinguista, na verdade.»



João Félix, atualmente com 21 anos, passou pela formação do FC Porto e despontou ao serviço do Benfica.



Margarida, que desempenha atualmente no papel na novela Bem me Quer, da TVI, explicou ainda que a relação com João Félix não foi um caso de amor à primeira vista e admitiu o grande desejo de ser mãe, embora tenha vincado que tal não quer dizer que o pretenda ser a curto ou médio prazo.