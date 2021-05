João Félix viveu, provavelmente, a temporada de maior fulgor no Benfica. Foi nessa altura, numa segunda metade da época fantástica, que o avançado foi mais decisivo, jogando atrás do ponta de lança e somando golos, e assistências, que ajudaram a equipa a ser campeã.

O que levanta a dúvida: o que lhe falta agora é uma continuidade como segundo avançado como a que teve nessa época com Bruno Lage no Benfica?

«A posição em que me sinto mais confortável a jogar é a segundo avançado, é verdade», admitiu o internacional português.

«Mas pronto, mudando de clube e mesmo na Seleção, jogando atrás do avançado, na esquerda, na direita, tenho de dar sempre o melhor e é isso que eu faço. Também me sinto confortável a jogar nos flancos, já o fiz nas camadas jovens e adapto-me aos que os treinadores me pedem.»