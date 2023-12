João Félix recorreu às redes sociais para celebrar a noite de sonho que viveu este domingo, no Olímpico de Barcelona, com um golo que garantiu o triunfo no reencontro com o At. Madrid, e com Diego Simeone.

«Encantado», escreveu o avançado português, ao lado de uma fotografia dele próprio a festejar o golo.

Na resposta a esta publicação, João Cancelo entrou na brincadeira e divulgou qual será, afinal de contas, o segredo do sucesso de João Félix. Pelo menos na perspetiva do próprio Cancelo.

«Jogar comigo faz-te bem, meu puto», escreveu o lateral, gerando mais de dez mil reações e mais de cem comentários.