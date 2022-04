João Félix foi o melhor em campo no At. Madrid-Alavés (4-1), marcando dois golos entre outros pormenores de qualidade. As críticas em Espanha são unânimes: por esta altura, o português é o jogador em melhor forma na equipa de Diego Simeone e aquele que criar mais desequilíbrios no processo ofensivos dos 'colchoneros'.

Kiko, antigo avançado do At. Madrid e internacional espanhol, rendeu-se por completo a Félix. «O génio já está aqui, com João Félix, que já é importante e que vence jogos. Monopoliza as jogadas de ataque e veste o fato de macaco a defender», atirou o ex-jogador, em declarações reproduzidas pelo jornal AS.

O AS também alinhou nos elogios a João Félix, apelidando o avançado de «João Maravilhão»: «O português tornou a ferida maior, atirando para o fundo das redes uma bola que primeiro tinha colocado em Cunha, perante uma baliza vazia, mas que o brasileiro falhou.»

Para a Marca, já não há espaço para dúvidas sobre o português. «João Félix é, sem nenhuma dúvida, o jogador com mais qualidade do Atlético. Não esteve tanto em jogo como gostaria, porque o choque com o Alavés foi um jogo algo feio, mas brilhou quando tocou na bola. Para além de marcar o golo que adiantou a sua equipa no marcador, melhorou cada jogada em que participou. Passes milimétricos e ações de muita qualidade foram algumas das suas obras», pode ler-se.

Nos jornais da Catalunha, o destaque vai para as palavras recentes de Joan Laporta, em que o presidente do Barcelona assumiu o interesse em João Félix.

«O sonho proibido de Laporta ameaça Guardiola. João Félix fez outro grande jogo frente ao Alavés e agora aponta ao Manchester City na Champions. É um dos jogadores mais em forma no panorama atual. O factor mais diferencial de um Atlético que por vezes é demasiado previsível. João Félix explodiu finalmente sob o comando técnico de Cholo Simeone. Custou, mas parece ter encontrado a regularidade que lhe era exigida. Frente ao Alavés, realizou um novo recital, com dois golos e uma demonstração de talento tremendo», escreve o Sport.

Por fim, o Mundo Deportivo fala num «jogo muito completo do português»: «E de novo aparece João Félix. O 7 vermelho e branco abriu o marcador de cabeça e fez o 3-1 depois de uma grande jogada. O toque final num jogo muito completo do português.»