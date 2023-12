O Barcelona venceu este domingo o At. Madrid, por 1-0, num jogo em que João Félix foi o herói: o português, no reencontro com a antiga equipa, com os companheiros de há um ano e com Diego Simeone, fez o único golo do jogo, garantindo o triunfo do Barça.

Tudo aconteceu aos 28 minutos, quando recebeu um passe de Raphinha dentro da área, deu um primeiro toque orientado de pura classe e, na cara de Oblak, picou a bola para golo.

Depois de marcar, João Félix festejou efusivamente, na direção dos adeptos do Barcelona, deixando a resposta a Enrique Cerezo, que tinha dito que esperava que ele não festejasse.

A equipa de Xavi, de resto, tinha entrado a mandar na partida e a criar situações de perigo. Lewandowski, por exemplo, teve três ocasiões para marcar, mas alguma coisa falhou sempre ao polaco, que voltou a desperdiçar uma clara ocasião já nos minutos finais.

João Félix, sempre muito interventivo, já tinha lançado Lewandowski para um bom remate, depois fez o tal golo e motivou-se para abrir o livro.

Witsel só o travou com uma falta, e levou amarelo, perto do intervalo o português quase fez o segundo, mas desta feita Oblak levou a melhor e defendeu o remate. Pelo caminho Félix ainda pediu penálti por falta de Mário Hermoso dentro da área.

A segunda parte arrancou com mais do mesmo: o avançado português abriu o livro e foi ceifado por Azpilicueta, que viu também o amarelo. Pouco depois, aos 61 minutos, o mesmo Azpilicueta fez uma nova falta sobre João Félix, desta feita com um pisão, e o árbitro perdoou-lhe o segundo amarelo.

Pelo meio, Raphinha acertou no ferro, naquela que foi mais uma grande oportunidade de golo para o Barcelona, e aos 69 minutos foi outra vez Félix a ficar perto de marcar, num remate cruzado que saiu a rasar o poste. Pouco depois, o português foi substituído, totalmente esgotado.

Nos minutos finais, o jogo ficou louco, com oportunidades junto das duas balizas e um novo herói a nascer: o guarda-redes Iñaki Pena fez duas grandes defesas, a remates de Memphis Depay e Correa, segurando um triunfo muito importante: com estes três pontos, os catalães fugiram ao At. Madrid e voltaram a colocar-se a quatro pontos dos líderes Girona e Real Madrid.