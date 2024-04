João Félix, a realizar a quinta temporada em Espanha, agora com a camisola do Barcelona, elogiou Xavi e confessou que ninguém esperava o anúncio da saída do treinador espanhol.

«Não esperávamos a saída do Xavi. Foi uma surpresa. Continuamos igualmente motivados e com a mesma dinâmica. Mas não perdemos a vontade porque ele anunciou a sua saída. Gostaria que reconsiderasse a sua situação. Ele tem ótimas ideias e é um treinador muito jovem. Em Barcelona é muito amado», começou por referir, em entrevista a Gerard Romero, no canal do Jijantes FC.

Sobre a passagem pelos culés, o internacional português lembrou a elevada utilização no início, mas a «competitividade em Barcelona é muito grande», especialmente nos jovens jogadores que têm aparecido, como Lamine Yamal e Pau Cubarsí, que ao contrário de muitos outros, estes «crescem com os erros»

O avançado do Barcelona lembrou também os tempos em que jogava no Benfica, destacando que era uma altura «onde as coisas corriam melhor».

«Só no Benfica é que jogava como segundo avançado. É onde as coisas me corriam melhor. Com esta formação, a jogar na ala, procuro dar o melhor que posso», garantiu.