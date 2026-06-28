João Félix agarrou a titularidade nos dois últimos jogos de Portugal e ajudou a Seleção Nacional a crescer, embora o último jogo com a Colômbia tenha sido difícil. O avançado, porém, já olha para o futuro e para o que aí vem.

Um jogo difícil para Portugal

««Foi um jogo rasgadinho, uma seleção complicada, mas já passou. Qualificámo-nos, isso era o mais importante e agora é recuperar e preparar bem o próximo jogo.»

Mas havia vontade de ficar em primeiro lugar no no grupo?

«Claro. Claro que sim.»

Este caminho é mais difícil até a final

«São todos os caminhos difíceis. Estamos no mundial, estão as melhores seleções do mundo. Mais tarde ou mais cedo acabas por apanhar grandes seleções. Seja nos 16avos, seja nos oitavos, seja nos quartos, seja quando for, o importante é que vamos estar preparados e vamos responder.»