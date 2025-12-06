João Félix
Há 1h e 50min
João Félix foi de férias com colega e até Vini Jr reagiu: «Meu mano está na casa»
Internacional português viajou para o Brasil
João Félix aproveitou um mês de paragem no futebol da Arábia Saudita, numa espécie de férias a meio da temporada, para viajar de férias para o Brasil.
O internacional português foi convidado pelo extremo Wesley (20 anos) para ir passar uns dias a casa dele, em São Paulo, e aproveitou até para ir ver o Corinthians-Botafogo.
Quem não deixou passar a escolha de Félix despercebida foi Vinicius Jr. O jogador do Real Madrid, amigo do português, viu as fotos e comentou: «Meu mano está na casa».
