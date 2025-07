Jorge Jesus falou em exclusivo à TVI, após o triunfo sobre o Toulouse (2-1), na Áustria, tendo respondido a todas as questões, sem reservas. Falou sobre o processo de contratação de João Félix, garantiu que não roubou o jogador ao Benfica e sublinhou que Félix tem agora de trabalhar mais para entrar no ritmo.

SOBRE O PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE JOÃO FÉLIX

O João Félix estava no mercado, nós precisávamos de um jogador nas com as características dele e pronto, fechamos com o Chelsea. Nós não tirámos nenhum jogador ao Benfica, nós contratámos um jogador que era do Chelsea. O único jogador que eu tirei do Benfica foi o ano passado, o Marcos Leonardo. Tirei, mas deixei 40 milhões para o Benfica. O João Félix é um jogador que estava no mercado, tanto podia ser o Benfica, como podia ser o Al Nassr, como podia ser outra equipa qualquer que apresentasse uma proposta melhor.

SOBRE O QUE ESPERA DE JOÃO FÉLIX PARA ESTA ÉPOCA

Penso que sim, que o João Félix vai crescer também para a seleção. A ideia é essa. Hoje foi o primeiro jogo dele, o terceiro treino e ele está completamente fora dela. Ele tem de se preparar melhor, porque também não tem treinado. Mas eu acredito no futebol dele e acredito que ele vai voltar a ser o que foi no Benfica.