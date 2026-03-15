Ao bisar na goleada do Al Nassr sobre o Al Khaleej por 5-0, superou pela segunda vez na carreira a marca dos 20 golos apontados ao serviço de clubes numa só temporada.

Após o jogo, Jorge Jesus notou mesmo que os números do avançado ex-Benfica eram históricos: «Nunca tinha alcançados nos clubes pelos quais jogou. Isto demonstra que existe um trabalho individual diferente, além de um grande trabalho em equipa», afirmou o treinador da equipa de Riade.

Ora, João Félix leva agora 21 golos apontados pelo Al Nassr em 2025/26, mais um do que os que somou em 2018/19, quando na primeira (e única) época na equipa principal do Benfica chegou aos 20 remates certeiros, registo que lhe valeu depois uma transferência para o Atlético Madrid por 126 milhões de euros.

De lá para cá, nunca mais o futebolista, agora com 26 anos, se aproximou desses números. Até agora.

Além dos 21 golos em 37 jogos, Félix leva ainda 14 assistências, dado que constitui também um recorde de carreira.

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