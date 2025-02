Antonio Cassanofalou sobre a chegada de João Félix ao Milan, em declarações ao canal na twitch «Viva el Futbol», garantindo que aprecia o futebol do internacional português e que admira o potencial que ele tem para ir mais longe.

«Para mim, ele tem potencial para ser um dos três melhores extremos esquerdos do mundo, logo a seguir ao Vinícius e ao Rodrygo. O João Félix entusiasma-me muito. A minha impressão sobre ele é que ainda precisa de encontrar o treinador certo, alguém que lhe dê liberdade para jogar o seu jogo. Se ele encontrar a química certa com um treinador, ele pode ser realmente especial», disse o ex-jogador.

«O reforço que mais me entusiasma, o que nos vai fazer desfrutar do futebol, é o João Félix. Gosto muito dele. Quando saiu do Benfica, achei que o preço era excessivo, mas quando o vejo jogar, quando vejo como se movimenta, como faz um-dois, é incrível. É verdade que lhe falta consistência, mas quando o vejo no estádio a fazer aquelas jogadas de grande qualidade, não posso deixar de gostar.»

Antonio Cassano representou os «rossoneri» entre 2010-2012 e ganhou um campeonato italiano pelo clube.