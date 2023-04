O presidente do Atlético Madrid falou sobre o futuro de João Félix, que foi emprestado ao Chelsea no início da época e fez uma retrospetiva dos três anos do ex-jogador do Benfica no emblema colchonero.

«As circunstâncias são diferentes em cada equipa. O João tinha muita pressão, é uma estrela, mas aqui não teve a sorte de demonstrá-lo», começou por lamentar Enrique Cerezo em entrevista ao programa El Larguero, da Cadena Ser.

«Vai ser um grande jogador e não num futuro muito distante», projetou.

Recorde-se que em 2019 o Atlético pagou ao Benfica mais de 120 milhões de euros pelo passe do jovem avançado, um valor recorde para os cofres do clube espanhol que entretanto emprestou-o ao Chelsea sem garantia de regresso. «Não vale a pena antecipar as coisas. O Chelsea é uma equipa grande e poderá contar com ele. Se voltar, será bem recebido, terá lugar na equipa. Não se pode descartar nada no futebol, as surpresas podem acontecer», concluiu.