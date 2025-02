Lançado por Sérgio Conceição aos 59 minutos do jogo da Taça de Itália com a Roma, João Félix precisou de pouco mais do que dez minutos em campo para se estrear a marcar pelo Milan.

A cumprir o primeiro jogo pelos Rossoneri, o avançado de 25 anos foi isolado por Santiago Giménez (também em estreia) e picou, com classe, a bola sobre Mile Svilar, com quem jogou no Benfica.

Durante o festejo, João Félix mandou calar os críticos e, aparentemente, mandou-os ir dormir.

A ESTREIA DE FÉLIX A MARCAR PELO MILAN: