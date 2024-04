João Félix encheu o campo na vitória do Barcelona no terreno do Cádiz, por 1-0. Antes de mais, foi ele que inventou o golo que garantiu a vitória.

Ainda na primeira parte, aos 37 minutos, o português aproveitou um pontapé de canto para criar uma obra de arte: com um pontapé de bicicleta marcou um golaço!

Depois, e já na segunda parte, voltou a ameaçar marcar num remate que só foi travado pelo poste, aos 75 minutos, e num desvio após cruzamento de Ferrán que saiu pouco ao lado (62 minutos).

Ora com tudo isto, João Félix foi naturalmente eleito o melhor em campo, ele que aproveitou da melhor forma a revolução no onze que Xavi fez após a meio da semana em Paris.

Com efeito, o treinador deixou de fora jogadores como Lewandowski e João Cancelo, mandando para o banco Lamal, De Jong e Gundogan. Para além de Félix, também Vítor Roque, Ferran Torres e Oriol Romeu jogaram de início.

No entanto é importante dizer que o triunfo do Barcelona teve outra peça fundamental: Marc Ter Stegen. O guarda-redes fez duas defesas, uma a começar o jogo e outra a acabar, absolutamente fundamentais para o triunfo.

Desta forma, a equipa catalã somou a décima vitória nos últimos treze jogos, durante os quais nunca perdeu e cimentou a segunda posição, a oito pontos do líder Real Madrid.