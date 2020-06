João Félix venceu neste domingo André Silva num duelo português de FIFA 20, inserido na iniciativa solidária Gamers Without Borders. O jogador do Benfica, a atuar com o Liverpool, venceu os encontros frente ao Paris Saint-Germain, equipa escolhida por André Silva, avançado do Eintracht Frankurt.



Um golo de Roberto Firmino decidiu o primeiro jogo a favor de João Félix (1-0), um duelo com vários tempos mortos e espaço para diversas piadas entre os dois internacionais lusos. Ao intervalo, por exemplo, André Silva perguntou ao compatriota se sabia falar inglês e onde tinha aprendido a língua. «Na escola. Ainda fui à escola», atirou Félix.



O Paris Saint-Germain começou melhor o segundo encontro e colocou-se em vantagem por intermédio de Ángel Di María. Porém, o Liverpool deu a volta com um bis de Firmino e outro de Sadio Mané. Ao quarto golo da sua equipa (1-4), João Félix não evitou uma grande gargalhada, aliás partilhada pelo próprio André Silva, que demonstrou estar menos habituado a jogar FIFA 20.



«Não jogo mais FIFA 20», desabafou o avançado do Eintracht Frankfurt, revelando ser mais adepto de COD (Call of Cuty).



O prémio de 100 mil dólares (75 mil para o vencedor João Félix, 25 mil para André Silva) atribuído pela organização do torneio foi encaminhado pelos dois internacionais portugueses para a UNICEF.