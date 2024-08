João Félix está prestes a deixar o Atlético Madrid para rumar ao Chelsea. Depois de uma passagem conturbada em Espanha, repleta de polémicas e empréstimos, o internacional português procura agora uma nova oportunidade em Inglaterra.

Em conversa no El Chiringuito, programa de televisão espanhol, Guti, antigo jogador e treinador da formação do Real Madrid, confessou que aconselhou aos merengues a contratação do internacional português.

«Eu vi-o na Youth League e este miúdo era valioso. Era ridículo o que jogava contra os outros. Passava por todos. Eu disse: "Este miúdo é para ser contratado"», destacou Guti.

Relativamente à transferência para o Atlético Madrid e ao custo da mesma, cerca de 126 milhões de euros em 2019, Guti constatou que João Félix «não estava preparado» para essa mudança.

«Tinha 19 anos, vinha de uma liga um pouco menor, vem como uma estrela, pagando o que se pagou e para um clube em que vão exigir-lhe desde o primeiro dia. Se calhar, não estava preparado para isso», continuou.

Por fim, o antigo jogador dos merengues, que na altura treinava uma equipa da formação, afirmou que enfrentou João Félix na Youth League e que apontou prontamente o nome do craque ao Real Madrid.

«Eu disse isso ao Real Madrid. Estava a treinar as camadas jovens do Real Madrid e na Youth League e nas meias-finais defrontei o João Félix. Marcou três golos. Era brutal. Mas nem era preciso eu dizer ao Real Madrid, o clube seguia este tipo de jogadores. Passei uma informação e o clube faz o que quer com ela. Vi jogadores como ele, como Jadon Sancho do Dortmund, na Youth League, do qual também disse que era para contratar», concluiu.