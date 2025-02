João Félix teve uma estreia quase perfeita no Milan de Sérgio Conceição. Em pouco mais de meia-hora em campo, o internacional português fez dois remates e marcou o golo que acabou por confirmar a vitória da equipa de San Siro sobre a Roma (3-1) na Taça de Itália. Com a ajuda da SofaScore fomos ver, ao detalhe, o que fez o reforço dos rossoneri em campo.

João Félix a fazer parecer fácil 🥹#sporttvportugal #taçadeitalia #milan #roma pic.twitter.com/bJWKIZWDpQ

Foi aos 59 minutos que João Félix foi chamado à contenda, entrando para o lugar de Pulisic, quatro minutos depois da Roma ter reduzido a diferença (1-2) e de ter reentrado na luta pelo resultado.

Onze minutos depois, o internacional português marcava o terceiro do Milan, com o único remate enquadrado que fez no jogo [fez mais um] e sossegava o sempre irrequieto Sérgio Conceição com a recuperação da vantagem de dois golos.

Além do golo marcado, João Félix teve ainda tempo para deixar bem vincada a sua apurada técnica em San Siro, com um total de 18 passes precisos de um total de 22, somando ainda uma bola longa e um alívio.

Nos duelos individuais, o avançado ganhou quatro em cinco.

O Milan volta a jogar já no próximo sábado, com uma visita ao Empoli, antes de fechar a primeira fase da Liga dos Campeões, na quarta-feira seguinte, num duelo com o Feyenoord, em Roterdão.