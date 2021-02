O At. Madrid continua em fase decrescente e somou este sábado a primeira derrota em casa, ao perder no Wanda Metropolitano por 2-0 frente ao Levante.

João Félix voltou a ser titular, o que aconteceu pela primeira vez depois da longa paragem devido à covid-19, o português foi até provavelmente o mais inconformado na equipa de Diego Simeone (divide essa distinção com Luis Suárez), mas não conseguiu ultrapassar a defesa adversária.

Refira-se, aliás, que o Levante se afirma como a besta negra do Atlético: depois de a meio da semana ter arrancado um empate, em jogo em atraso da primeira volta, este sábado fez ainda melhor e venceu fora de casa. Em poucos dias apenas, portanto, roubou cinco pontos ao Atlético.

Ora com isto, a formação de Diego Simeone mantém a liderança, é verdade, mas pode ver o Real Madrid aproximar-se e ficar a apenas três pontos de distância, embora com um jogo a mais.

O At. Madrid não entrou bem no jogo e viu o Levante ser melhor na primeira parte. Apenas num remate de Luis Suárez de ângulo apertado, para defesa de Cadenas, o Atlético criou perigo.

Perante isto, o Levante aproveitou e colocou-se em vantagem, numa jogada em que Kondongbia perdeu a bola à entrada da área e o capitão Morales rematou à baliza, contando ainda com um desvio da bola em Felipe para trair Jan Oblak.

A precisar de virar o resultado na segunda parte, Simeone tirou um central (Giménez) e colocou um extremo (Lemar), juntando Félix e Suárez na frente. Com um ataque de quatro homens, o Atlético criou então várias ocasiões de golo e acabou o jogo com incríveis 28 remates.

Foi aliás um recorde: numa a equipa de Simeone rematou tanto sem marcar. Culpa sobretudo do guarda-redes Cadenas, que parou tudo o que havia para parar e se tornou o melhor em campo. Parou por exemplo um desvio de Félix isolado na cara do golo, parou um remate à meia volta do mesmo Félix, parou um remate de Lemar, parou até um livre incrível de Suárez com a ponta dos dedos, o qual ainda foi bater no poste. Incrível.

Já em tempo de descontos, e no desespero do tudo ou nada, Oblak subiu à área adversária para um canto, o Levante aliviou o perigo, Jorge de Frutos saiu rápido, atirou para a baliza deserta e fez o 2-0.