O At. Madrid viveu um domingo de barriga cheia. Na receção ao Granada, dos portugueses Rui Silva e Domingos Duarte, os colchoneros golearam por 6-1, num jogo em que João Félix foi o fundamental e brilhou a grande altura, em pouco mais de uma hora em campo.

O português começou a brilhar ainda na primeira parte, por exemplo numa grande jogada que lhe permitiu deixar Diego Costa na cara do golo, mas o espanhol finalizou para defesa de Rui Silva, mas abriu definitivamente o livro na segunda parte, quando foi decisivo para o resultado.

Primeiro assistiu Correa para o segundo golo, com um grande passe a encontrar o colega sozinho no segundo poste, depois ficou a centímetros de fazer o terceiro golo, num remate fortíssimo que saiu a centímetros do poste, e por fim acabou mesmo por marcar, num golo de pura classe: ameaçou com o pé esquerdo, sentou o adversário e atirou de pé direito para o fundo das redes.

Antes disso já Diego Costa tinha aberto o marcador e já Saúl Ñiguez tinha desperdiçado um penálti, a castigar uma falta de Domingos Duarte sobre João Félix. O português do At. Madrid saiu pouco depois dos 60 minutos, com o resultado em 3-0, dando lugar a Llorente.

Nessa mesma altura, saíram também Diego Costa e Ferreira-Carrasco, para entrarem Luis Suárez e Thomas Partey, com Simeone a refrescar toda a frente de ataque. Luis Suárez estreou-se desta forma e em grande estilo, acabando por ofuscar a tarde absolutamente brilhante de João Félix.

O uruguaio começou por assistir Llorente para o 4-0, depois disso fez o 5-0 com um excelente cabeceamento e ainda voltou a marcar, fazendo o 6-1. Pelo caminho ainda atirou ao poste e ainda sofreu uma falta que o árbitro marcou penálti, mas o VAR reverteu não assinalando nada.

O Granada foi completamente atropelado e não conseguiu melhor do reduzir, fazendo o golo de honra quando estava 5-0. João Félix foi eleito o melhor em campo, na votação dos adeptos, mas acabou ofuscada pela estreia de Suárez. Certo é que estes dois prometem uma grande dupla de ataque.