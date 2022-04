João Félix e Luis Suárez bisaram na vitória do Atlético de Madrid frente ao Alavés (4-1), resolvendo um jogo que chegou a ser incómodo para a formação orientada por Diego Simeone.

O português foi o melhor em campo e até o seu parceiro de ataque, Luis Suárez, fez questão de enaltecer o momento de forma. Porém, o internacional uruguaio aproveitou a ocasião para deixar um pedido.

«Vamos continuar assim, craque, mas só até ao Mundial», atirou o avançado, entre gargalhadas, nas redes sociais.

Uruguai e Portugal vão ser adversários no Grupo H do Campeonato do Mundo de 2022 e têm duelo agendado para 28 de novembro, no Education City Stadium, em Al Rayyan). Gana e Coreia do Sul são as outras equipas do grupo.