João Félix contou que o Golden Boy era um objetivo que tinha fixado e que o obrigou a trabalhar mais, ao longo da última época, para agora poder levantá-lo. Na cerimónia em que recebeu o troféu, em Turim, o jovem médio, ao lado de Rui Costa, manifestou-se orgulhoso por ficar incluído numa galeria de notáveis que também foram galardoados no início das respetivas carreiras.

Golden Boy: o que é feito dos vencedores do melhor jovem do ano

O jovem internacional português sucede, assim, a uma lista de notáveiss, como Rooney, Messi, Aguero, Sterling, Pogba, Mbappé ou De Ligt, que também foram destingidos com este troféu, na qual também está incluído Renato Sanches, o primeiro português a ser destinguido pelo jornal Tuttosport em 2016.

«Como é óbvio, estou muito contente. As pessoas que me são mais próximas sabem o quanto eu trabalhei para este prémio e o sonho que era conquistar este prémio. Estou muito feliz, eu e toda a minha família», começou por referir o jogador do Atlético Madrid.

Um objetivo perseguido e alcançado. «Era um dos meus objetivos, o meu irmão sabe bem disso, sempre comentei com ele. Era o primeiro troféu que queria conquistar. Não é qualquer um que ganha este prémio, tens de dar sempre um pouco mais, só assim é possível vencer», referiu ainda o jovem internacional português.

No decorrer da cerimónia, foram exibidas mensagens de Felipe e Koke, companheiros de João Félix no Atlético Madrid, bem como de Bruno Lage e Pizzi, do Benfica [veja no vídeo associado].