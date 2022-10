O ex-futebolista Juanfran, que passou pelo Atlético Madrid entre 2011 e 2019, comentou a atualidade do emblema colchonero e, em particular, a fase difícil que atravessa João Félix, que perdeu um lugar no onze e em dois dos últimos três jogos não chegou sequer a ser lançado por Diego Simeone.

«Esteja ele em campo um minuto ou 90, ele tem de saber e de entender que tem de dar a vida por este símbolo, correr e trabalhar. Não gostei muito dos jogos anteriores, em que ele estava incomodado por ter poucos minutos, mas estou certo de que se ele entrar como entrou contra o Athletic Bilbao no San Mamés [n.d.r.: 8 minutos em campo], terá mais minutos», disse o antigo defesa em declarações à margem de um ato solidário relativo ao Dia Mundial do Cancro da Mama.

«Confio no João. É um jogador muito importante para nós, sei que é um bom rapaz e o que mais queremos é que esteja feliz», referiu ainda.