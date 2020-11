Depois de uma primeira temporada aquém das expetativas, João Félix atravessa o melhor momento desde que chegou ao Atlético Madrid no verão de 2019. O avançado português marcou quatro golos nos últimos dois jogos e tem merecido rasgados elogios de Diego Simeone e dos companheiros.

«Logo no primeiro treino vimos que é um jogador diferente. Sabíamos que o primeiro ano não ia ser fácil, mas tivemos grandes momentos nos quais mostrou o seu potencial e muita qualidade», afirmou o defesa Stefan Savic na antevisão à partida com os russos do Lokomotiv Moscovo.

O jogador montenegrino apontou o que mudou em Félix. «Esta a ser mais regular e estamos muito feliz por ele. É um futebolista que pode resolver um jogo numa jogada. Estamos feliz por tê-lo connosco e ainda tem muita margem para crescer. Pode dar-nos muitas alegrias.»