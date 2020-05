Margarida Corceiro é um dos nomes do momento na vida pública portuguesa: a namorada de João Félix encanta em cada apiração pública que faz. A última iniciativa nas redes sociais foi uma espetacular dança caseira, que Margarida partilhou com toda a gente para celebrar o facto de ter atingido cem mil seguidores no tik tok.

Ora as reações à dança feita em Madrid, onde está a passar a quarentena com João Félix, não se fizeram esperar e houve corações derretidos para todos os gostos. «Ai ai Magui, arrasas tanto», escreveu um seguidor. «Minha Nossa Senhor, que grande golaço de João Félix», referiu outro. «Comentem vocês que eu fiquei sem palavras», adiantou ainda outro.