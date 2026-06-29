João Félix, jogador da Seleção Nacional, em declarações esta segunda-feira de manhã em Palm Beach, garantindo que se sente muito bem ao lado de Ronaldo e que os dois juntos são uma mais-valia.

É uma mais-valia conhecer bem Cristiano Ronaldo

«Sim, ou seja, um ano a jogar juntos é muito tempo. Dá para conhecer bem o colega. Já conhecia o Cris de jogarmos aqui, mas estando com ele o ano inteiro no Al-Nassr é completamente diferente. Dá para perceber muito melhor o que é que ele precisa, o que ele quer, o que é que ele gosta e acho que fazemos uma boa dupla. Conhecemos-nos bem. Ele conhece os meus movimentos, eu conheço os dele, ele sabe onde eu gosto de receber a bola, eu sei onde ele gosta de receber a bola. A forma que ele gosta de receber e, portanto, acho que sim, que é uma mais-valia nós dois jogarmos juntos, seja aqui, na seleção, seja no Al Nassr, seja de onde for. Acho que o facto de nos conhecermos bem e é uma mais-valia.»

Liga Saudita tem menos intensidade?

«É claro que a intensidade, se calhar, não é a mesma do resto dos campeonatos. Mas a verdade é que o campeonato é competitivo. Eu não achava, antes de lá chegar, e se calhar sou suspeito por estar a falar porque jogo lá, mas a verdade é que o campeonato é bastante competitivo. E a questão da intensidade, eu estou lá há um ano e quando vim à seleção durante este ano não senti qualquer diferença para com os meus companheiros ou adversários. Acho que estou bem fisicamente, sinto-me bem. E não acho que isso seja um fator importante ou que marque a diferença. Porque se te preparares bem, independentemente da liga em que jogues, acabas por estar bem.»