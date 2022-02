O Sporting anunciou esta quinta-feira a contratação do lateral esquerdo João Ferreira, que chega dos juniores do Alverca.

«Quando soube do interesse do Sporting fiquei sem palavras. Apesar de acreditar no meu potencial, fiquei muito feliz por ver que acreditam em mim. Estou a viver um sonho», disse durante a apresentação na televisão do clube.

O defesa, que já tem trabalhado na Academia, apontou a «maturidade» como uma das suas principais características e considerou-se «um jogador intenso e agressivo».

Quanto a referências, João Ferreira elegeu três laterais esquerdinos, um deles bem conhecido em Alvalade. «Gosto muito de ver jogar o Nuno Mendes, que foi formado aqui. Gostei de ver a forma como evoluiu e como é inteligente a jogar. Além dele, admiro também o Marcelo e o Alphonso Davies, ambos jogadores muito experientes», vincou.

Além do Alverca, o lateral de 18 anos representou Loures, Alta de Lisboa, Sacavenense e SL Olivais.