Sete futebolistas da equipa B e sub-23 do Benfica realizaram, esta quarta-feira, no Seixal, testes físicos antes de integrarem o plantel da equipa principal, às ordens do treinador Bruno Lage.

João Ferreira, Morato, Rafael Brito, Paulo Bernardo, Tiago Dantas, Tiago Araújo e Gonçalo Ramos trabalharam no Benfica Campus, precisamente uma semana após a realização dos testes de despiste à covid-19.

Na segunda-feira, o Benfica realizou os primeiros treinos em conjunto, desde a suspensão da competição em março, devido à pandemia da covid-19.

Antes, os atuais campeões nacionais já tinham voltado ao trabalho no início de maio, mas com sessões individualizadas e com o plantel então dividido em quatro grupos.