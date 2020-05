João Goulart, defesa da equipa de sub-23 do Sporting, esteve esta quinta-feira no Hospital de Santa Maria a doar material de proteção.

A ideia partiu do próprio jogador leonino, que contou depois com a parceria da Femédica para doar 1700 máscaras cirúrgicas, 700 toucas de protecção e ainda vários vouchers para os profissionais de saúde que estão na linha da frente do combate à covid-19.

«Desde pequeno que gosto de ajudar e sinto uma necessidade de fazer os outros felizes. Já tinha isto em mente há algum tempo e senti que este seria o momento perfeito devido à situação que o mundo atravessa», João Goulart, que ao Jornal Sporting revelou ainda ter contado com a ajuda dos colegas de equipa Bernardo Sousa e Anthony Walker.

Dia do Leão assinalado de forma diferente

Embora com as limitações decorrentes da pandemia de covid-19, o Sporting assinalou, nesta quinta-feira, 7 de maio, o Dia do Leão.

O presidente leonino, Frederico Varandas, depositou uma coroa de flores no memorial que se encontra na Praça Centenário do Estado José Alvalade, acompanhado por Alexandre Ferreira, membro do Conselho Diretivo.

Gonçalo Santos, oficial de ligação aos adeptos (OLA), também deixou um ramo de flores no mesmo local, em jeito de homenagem.