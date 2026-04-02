O treinador do AVS, João Henriques, disse sentir que a equipa voltará a ser competitiva frente ao Gil Vicente, na 28.ª jornada da Liga, admitindo ser necessário 'algo extraordinário' para evitar a descida. Falou também sobre o registo defensivo notável da equipa.

«O grande problema, sabemos qual é, e não é o presente. Agora, precisamos de algo mais do que o normal, algo de extraordinário. Queríamos marcar mais golos, mas, se olharmos as coisas por outro lado, nos últimos quatro jogos somos a melhor defesa do campeonato. Foi um passo enorme, mas falta dar continuidade com mais coisas fora do normal, porque isso catapultava a equipa para outras coisas.»

Postura do Gil Vicente

«Pela sua pontuação e estabilidade, vai-se exibir em bom nível e, certamente, irá fazer deste um jogo de importância elevadíssima, no sentido de voltar às vitórias e aproveitar eventuais deslizes dos adversários diretos.»