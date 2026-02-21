João Henriques, treinador do AVS, afirma que a chave da derrota com o Benfica nesta noite de sábado (3-0) esteve na falta de agressividade defensiva.

«Em termos anímicos, a equipa está em crescendo. A equipa está a confiar cada vez mais na capacidade individual e coletiva da equipa. Nós temos vindo em crescendo exibicional, portanto, não é por aí. Os jogadores estão muito focados naquilo que é o fogo, as missões táticas individuais e coletivas. E sabem que isso é por aí o caminho, nós não vamos nunca olhar para a tabela. Não nos vai dar alento.»

«Foi, sobretudo, esta disponibilidade mental para sermos mesmo agressivos. E temos a personalidade de que estávamos aqui, depois de um jogo melhor, manter esse nível de exibição. Obviamente, o Benfica também nos condicionou muito, porque teve qualidade, conseguiu rapidamente tirar a bola da zona de pressão e criar situações de um para um nos corredores. Não deixar os jogadores virarem-se de frente para nós, deixámos isso acontecer durante a primeira parte, sobretudo, deixámos sempre isso acontecer. Depois, a qualidade individual dos jogadores do Benfica inflacionou essa diferença e nós estávamos sempre atrasados relativamente às decisões que o jogador do Benfica tinha para fazer.»

Próximo jogo com Estrela da Amadora

«Neste momento, penso que a equipa está preparada para o próximo jogo, que é um jogo importante para nós, onde nós vamos, outra vez, voltar a não olhar para a tabela consecutiva e saber que vamos enfrentar um adversário que não tem o nível do Benfica. Vamos jogar em nossa casa. Vamos ter que ser muito mais competitivos do que fomos hoje.»