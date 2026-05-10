João Henriques, treinador do AVS, em declarações na sala de imprensa do Estádio do Desportivo das Aves, após o triunfo (3-1) frente ao campeão nacional FC Porto. O técnico diz ter orgulho no trabalho desenvolvido, apesar da descida.

Análise ao jogo

«O segredo é este grupo de trabalho, o que fez nos últimos três meses. É um tremendo orgulho partilhar o balneário, precisavam de ganhar confiança, não acreditavam neles mesmos, e muito menos na equipa. Têm mostrado o que podem fazer, anormal foi a primeira volta, o que está a acontecer agora é normal para este grupo de trabalho. Queria que estivesse a começar agora o campeonato, nos últimos 15 jogos tivemos apenas 3 derrotas. Assumimos este peso da descida, mas sempre quisemos dignificar o que fazem, sentir orgulho a olhar para o espelho. Estão a colher o que semearam nestes três meses. Queremos terminar numa série de seis jogos a pontuar, com Sporting e Porto neste percurso».



«O FC Porto conquista o título, o mais falado, mas existem outros títulos menos visíveis. Este é um caso. Senti uma enorme satisfação neste trabalho, senti orgulho e prazer, nunca tive vergonha. Sabíamos que era difícil, tinha consciência disso, mas ao mesmo tempo sabia que não ia denegrir a minha carreira, porque tinha consciência que podíamos fazer um bom trabalho. Potenciamos vários atletas, que é outra tarefa. Tenho a certeza que vão acontecer várias coisas boas para o clube, a nível de encaixe financeiro, alguns já são falados. Ainda antes do jogo falei com o Zaidu, um jogador que ajudei. É a minha maneira de estar. Deixa-me orgulhoso e feliz ajudar. Não conseguimos o objetivo principal, mas estou orgulhoso do que fiz»

Guarda de honra

«É inteiramente merecido a quem foi a melhor equipa, não por protocolo, mas por ser merecido. Foram justos vencedores. É reconhecer a competência de quem vence e saber estar no futebol».