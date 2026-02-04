Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Sporting, para a Taça de Portugal, João Henriques destaca a qualidade do conjunto orientada por Rui Borges. O treinador do AVS relembra que, apesar dos resultados menos conseguidos na Liga, o percurso na «prova rainha» tem sido positivo.

Sporting tem os melhores números ofensivos da temporada

«Este cartão de visitas demonstra que a responsabilidade está do outro lado. Tudo pode acontecer.»

Motivação na Taça de Portugal

«São meses sem vencer na I Liga, mas na Taça temos um lastro de sucesso que nos permite discutir com o Sporting a passagem à meia-final.»

Diferenças do rendimento

«No campeonato, o peso da tabela é enorme. Na Taça, olhamos apenas para nós e para o adversário, o que torna as coisas mais leves.»